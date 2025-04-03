Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50 arttı, aylık %1,88 arttı.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %23,14 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %30,89 artış, imalatta %23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,15 artış ve su temininde %58,02 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %16,98 artış ve sermaye mallarında %23,14 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,12 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,52 artış, imalatta %2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,87 azalış ve su temininde %2,92 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,26 artış, enerjide %1,17 azalış ve sermaye mallarında %2,53 artış olarak gerçekleşti.