Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,65 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %22,65 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %29,59 artış, imalatta %22,65 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %14,45 artış ve su temininde %58,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında %28,41 artış, enerjide %12,0 artış ve sermaye mallarında %25,20 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,85 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,47 artış, imalatta %2,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,36 artış ve su temininde %2,01 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,78 artış, enerjide %0,61 artış ve sermaye mallarında %3,69 artış olarak gerçekleşti.