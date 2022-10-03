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Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı.

03.10.2022 - 10:11 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisini paylaştı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %127,69 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %164,59, imalatta %127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %416,58 ve su temininde %107,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %129,59, dayanıklı tüketim malında %100,36, dayanıksız tüketim malında %130,54, enerjide %347,35 ve sermaye malında %97,29 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,65 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %4,09, imalatta %2,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %16,76 ve su temininde %12,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,35, dayanıklı tüketim malında %3,16, dayanıksız tüketim malında %3,86, enerjide %12,95 ve sermaye malında %2,37 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 23 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %70,44 ile diğer ulaşım araçları, %72,40 ile giyim eşyası, %80,51 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %416,58, ham petrol ve doğal gaz %245,70, kok ve rafine petrol ürünleri %213,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 22 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış %3,01 ile ham petrol ve doğal gaz, %2,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,51 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %16,76, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %12,87, giyim eşyası %12,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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