Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %22,99 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,11 artış, imalatta %22,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,83 artış ve su temininde %57,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %20,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında %27,48 artış, enerjide %17,05 artış ve sermaye mallarında %26,48 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,72 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,18 artış, imalatta %1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,36 artış ve su temininde %5,86 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %7,98 artış ve sermaye mallarında %2,38 artış olarak gerçekleşti.