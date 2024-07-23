Yurt içinde gözler TCMB'de

ABD'de seçim sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, bilanço sezonu da yoğunlaşıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in adaylığı neredeyse kesinleşirken, Harris, 24 saatte 80 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Öte yandan, bugün Alphabet, Tesla, Visa, Louis Vuitton, Coca-Cola, General Electric ve Lockheed Martin gibi büyük şirketlerin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Analistler, söz konusu bilançoların hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirterek, Verizon'un hisselerinin, dün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybettiğini hatırlattı.

Tahvil ve emtia piyasalarında satış baskısının devam ettiği görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,26'dan kapanmasının ardından yeni günde yüzde 4,24 seviyesinde bulunuyor.

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Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 394 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışa paralel 81,5 dolardan işlem görüyor.

Düşüş eğilimini üst üste 7. güne taşıyan bakırın libresi de 4,18 dolarda alıcı buluyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,32 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu sene en az iki faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

ECB üyesi Peter Kazimir, dün yaptığı açıklamalarda, para piyasalarındaki fiyatlamaların tamamıyla yanlış olmadığını belirterek, "Enflasyon hedefimize doğru ilerliyoruz ancak henüz oraya ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,29 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasaları yeni günde karışık bir seyir izliyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecinin özellikle Asya piyasaları üzerindeki belirsizliği artırdığını ifade ederek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

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Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde dolar/yen paritesi gerilemeye devam ederken, parite, yeni günde yüzde 0,5 azalışla 156,3 seviyesinde bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un yüzde 44 ihtimalle faiz artıracağı öngörülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

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Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Dolar/TL, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,9105'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9450 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB'nin faiz kararı

17.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

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17.00 ABD, haziran ayı ikinci el konut satışları