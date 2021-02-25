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25.02.2021 - 14:25 | | DHA

'Yüzde 2 enflasyona ulaşmak için üç yıl gerek'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 düzeyindeki enflasyon hedefine ulaşmak için ABD ekonomisinin daha üç yıla gereksinimi olduğunu söyledi.

'Yüzde 2 enflasyona ulaşmak için üç yıl gerek'
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Powell, ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde, ABD tahvillerine olan alım yönündeki ilginin, Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşana kadar mevcut düzeyini koruyacağını vurguladı.

Powell sunumunun ilk bölümünde de, ABD ekonomisinin enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmaktan henüz oldukça uzakta olduğunu söyledi. Fed'in işsizlik hedefi de yüzde 5 düzeyinde bulunuyor.

Powell sunumda ayrıca, ABD'nin dijital parayı oluşturup kullanıma sunma konusunda dünyada ilk ülke olmak zorunda olmadığını vurguladı.

Fed'in "dijital dolar" konusunu, politika ve teknik açılardan dikkatle incelemekte olduğunun altını çizen Powell, projenin Fed için yüksek düzeyde önceliği olduğunu ekledi.

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