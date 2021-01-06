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06.01.2021 - 07:09 | | Foreks

'Yüzde 3 enflasyon kötü olmaz'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Yüzde 3 enflasyon kötü olmaz." ifadelerini kullandı.

'Yüzde 3 enflasyon kötü olmaz'
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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıllardır yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam eden enflasyonu bu hedefin agresif şekilde üzerine çıkarması gerektiği görüşünü tekrarladı.

American Economic Association toplantısında konuşan Evans, kontrolsüz şekilde hızlanmadığı sürece, "Yüzde 3 enflasyona sahip olmamız kötü olmaz" dedi.

Evans, yapısal olarak düşük faiz oranlarının enflasyonu aşağı çektiği dikkate alındığında, mali otoritelerin büyük miktarda borçlanmaya devam etmelerine rağmen enflasyonun kontrolden çıkacağını hayal etmenin zor olduğunu da vurguladı.

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