Bailey, "Zafer ilan etmek için henüz çok erken. İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü iş tamamlanmadı, henüz sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri dönmedik" dedi.

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İngiltere Merkez Bankası bu ayın başlarında Covid salgınından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini çeyrek puan azaltarak %5'e indirdi. İngiltere enflasyonu Temmuz ayında bankanın %2'lik hedefinin üzerine çıkarak %2,2'ye ulaştı. Banka, İngiltere'de enflasyonun iki yıl içinde hedefin altına düşmeden önce %2,75 ile zirve yapabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Bailey, istihdam piyasasındaki yapısal değişiklikler nedeniyle "kalıcı" enflasyonist baskı riskleri olduğu uyarısında bulundu.