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'Zafer ilan etmek için henüz çok erken'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere ekonomisinin hala yüksek enflasyondan kaynaklanan ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını gerektirebilecek risklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

26.08.2024 - 09:28 |
'Zafer ilan etmek için henüz çok erken'

Bailey, "Zafer ilan etmek için henüz çok erken. İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü iş tamamlanmadı, henüz sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri dönmedik" dedi.

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İngiltere Merkez Bankası bu ayın başlarında Covid salgınından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini çeyrek puan azaltarak %5'e indirdi. İngiltere enflasyonu Temmuz ayında bankanın %2'lik hedefinin üzerine çıkarak %2,2'ye ulaştı. Banka, İngiltere'de enflasyonun iki yıl içinde hedefin altına düşmeden önce %2,75 ile zirve yapabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Bailey, istihdam piyasasındaki yapısal değişiklikler nedeniyle "kalıcı" enflasyonist baskı riskleri olduğu uyarısında bulundu.

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