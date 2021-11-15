'Zayıf yen, Japon ekonomisi için negatif değil'

Kuroda ayrıca, zayıf bir yenin ham madde ithalat maliyetlerini yukarı ittiğini, ancak ihracatın değerini artırdığını ve Japon şirketlerinin denizaşırı bağlı ortaklıklarının karlarını yükselttiğini de vurguladı.

"Döviz kurlarının ekonominin temel göstergelerini yansıtarak istikrarlı şekilde hareket etmesi önemli. Zayıf bir yenin fayda ve maliyetlerini geniş kapsamlı olarak değerlendirmemiz gerekli" diye konuşan Kuroda, "Zayıf yenin ekonomi için özellikle negatif olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Benzin ve bazı gıdaların fiyatlarının yükseldiğinin doğru olduğunu belirten Kuroda, ancak bu durumun tüketici enflasyonunda keskin bir artışa yol açmadığını veya ekonomiyi ağır şekilde etkilemediğini de ifade etti.

Kuroda, BOJ'un pandemi rahatlatma kredi programının kaderine pandemi ve şirketlerin finansmana ilişkin durumun karar vereceğini belirtirken, gelecek yıl tüketici enflasyonunun yüzde 1'e ulaşmasının BOJ'un gevşek para politikasına son vermesine yol açmayacağını da vurguladı.