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21.10.2019 - 10:27 |

Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz sırtlıyor

Bandırmaspor'un sahasında Niğde Belediye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Batuhan Karadeniz mücadeleye damga vurdu.

Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz sırtlıyor

Caner Bakır - Skorer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımlardan Bandırmaspor, ligin 9. haftasında sahasında Niğde Belediye ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla galip tamamlayan bordo beyazlı takımda Batuhan Karadeniz maça damga vurdu.

Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1

Ev sahibi Bandırmaspor adına diğer goller Sinan Akaydın ve Erkan Taşkıran'dan gelirken konuk takımın tek sayısını Embiya Ayyıldız kaydetti.

Son 3 maçta 5 gol atan ve bu hafta da rakip fileleri sarsmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

Bandırmasporu Batuhan Karadeniz sırtlıyor

 

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