Ümit Davala'nın yeni takımı!Kulüpten yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Ümit Davala'yı takımın...
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