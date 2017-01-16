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- Osmanlispor FK-Beşiktaş18:00
- Giresunspor-Gaziantep Bykşhr Bld.17:30
- Malaga-Real Sociedad21:45
- Torino-AC Milan21:45
- Cadiz0 - 1LausanneMS
- Changchun Y.2 - 5ZenitMS
- Lok. Moskova1 - 0Werder Bremen II11dk
- Wuerzburger Kickers0 - 0FC Vaduz11dk
- Braga-Tondela22:00