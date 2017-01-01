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canlı skor
  • Watford-Tottenham15:30
  • Arsenal FC-Crystal Palace18:00
  • Al-Nawaeir-Al-Jaish14:00
  • Sporting Gagnoa-AS Tanda17:30
  • Stade Abidjan-SO Armee17:30
  • ASI D'Abengourou-San Pedro17:30
  • Jeunesse Abidjan-Moossou FC17:30
  • Denguele Sport-Williamsville Athletic Club17:30
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