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canlı skor
  • Trabzonspor-Konyaspor15:00
  • Şanlıurfaspor-Gaziantepspor13:00
  • Darıca G.-Boluspor13:00
  • Kayserispor-Beşiktaş17:00
  • Yeni Amasyaspor3 - 2GöztepeMS
  • Aldosivi3 - 1River PlateMS
  • Litex Lovech-Rubin Kazan13:00
  • Esbjerg fB-Nordsjælland15:00
  • Altach-Piast Gliwice16:30
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