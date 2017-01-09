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- Osasuna0 - 0Valencia CF-4dk
- Karlsruhe1 - 1W. BremenMS
- NAC Breda2 - 0KortrijkMS
- SV Darmstadt1 - 0Preußen MünsterMS
- Al-Nasr0 - 5HamburgMS
- Al Ittifaq3 - 1GalatasarayMS
- Club Brugge1 - 1W. BremenMS
- Morocco0 - 1FinlandiyaMS