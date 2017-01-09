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Wolfsburg, Ntep'i transfer ettiWolfsburg, Fransa'nın Rennes takımından kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i...
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Başkanla görüştü! Sonuç...Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici...
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Yılın en iyi antrenörü ZidaneReal Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafından...
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  • Osasuna0 - 0Valencia CF-4dk
  • Karlsruhe1 - 1W. BremenMS
  • NAC Breda2 - 0KortrijkMS
  • SV Darmstadt1 - 0Preußen MünsterMS
  • Al-Nasr0 - 5HamburgMS
  • Al Ittifaq3 - 1GalatasarayMS
  • Club Brugge1 - 1W. BremenMS
  • Morocco0 - 1FinlandiyaMS
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