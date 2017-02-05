Yengeden RVP'ye küfür!Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli...
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Akçay: 'Altı ay sakal uzarsa...'Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0...
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