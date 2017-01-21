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Karşıyaka, TOFAŞ'ı devirdiSpor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda...
Trabzonspor uzatmada yıkıldıSpor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Murat Uşakbey, normal süresi 90-90...
Gana tek golle turladıGabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Gana...
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Hapoel bir puana razı oldu!İsrail Birinci Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva...
Olympiakos sonunda kazandıYunanistan Süper Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde Olympiakos, sahasında...
Buruk: "Maçın ilacı goldü"Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 mağlup...
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canlı skor
  • Gaziantepspor-Gençlerbirliği12:30
  • Osmanlispor FK-Antalyaspor12:30
  • Kasımpaşa-Trabzonspor15:00
  • Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir18:00
  • Umraniyespor-Şanlıurfaspor12:00
  • Bandırmaspor-Denizlispor12:00
  • Sivasspor-Boluspor15:00
  • Göztepe-Gaziantep Bykşhr Bld.17:30
  • Southampton-Leicester14:00
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