Çalımbay Fener'i duyunca...Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde Fenerbahçe’ye transfer...
'Evet' dedi, İspanya'yı salladı!İspanya'da gazeteler, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın 'evet' şeklinde...
Riera'nın yeni takımı şaşırttı!Bir dönem Galatasaray'da oynadığı futbolla iz bırakan Albert Riera...
Uygun'dan bir transfer daha!Thiam Khaly'yi renklerine katan Gaziantepspor, bugün bir transfer daha...
"Mutsuz olan takımdan gitsin"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı toplantıda takımla çok net...
Beşiktaşlı isme tam not verdiFenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Şenol Güneş'in Türk futbolunda iz...
Evra imzaladı! Yeni takımı...İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Patrice Evra 1.5 sezonluk sözleşme imzaladı.
Muslera bombası!Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'da sıcak bir gelişme yaşandı. Uruguaylı kaleci İngilizler'in...
Parayla ikna metodu!Japon kulübü Vissel Kobe, Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan koparabilmek için...
Twitter'da Takip Et!@SkorerCom
canlı skor
Tüm maçlar için tıklayın