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Ünlü futbolcuyla kapıştı!Transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen yıldız futbolcunun sosyal medyada ünlü modelle yaptığı...
Karabük'te sportif anlaşmaKardemir Karabükspor, Slovakya Süper Lig takımlarından Sport Podbrezova ile...
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canlı skor
  • Granada-Las Palmas22:45
  • Slavia Sofya-Terek Grozny14:00
  • FK Rostov-Tromsø14:00
  • Ural S.R-Dinamo Ufa14:00
  • Amkar-Zeljeznicar16:00
  • Ried-BW Linz17:00
  • Buducnost P-Tomsk17:00
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