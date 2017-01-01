Alex: Çok kuvvetliydi ama...F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Alex, Süper Lig'deki eski rakibi hakkında çarpıcı sözler sarfetti...
‘Sözler tutulmadı’Van der Wiel’in menajeri ve sarı-lacivertli yönetim arasındaki toplantıda zaman...
Beşiktaş uzatmada kazandı!Spor Toto Basketbol Süper Lig’de Trabzonspor Medical Park, Beşiktaş Sompo...
Bruma kararını verdi!G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam....
Sigthorsson’a kapılar kapalıGalatasaray’ın büyük umutlarla alıp hayal kırıklığı yaşadığı Kolbeinn Sigthorsson’a...
Dünyanın en seksi kalecisi!Brezilya'nın tanınan modellerinden Debora Nascimento, ülkesindeki bir kolejde kalecilik yapıyor. Efsane kaleci...
Aslan'da Cavanda üzüntüsü!Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Luis Cavanda’nın...
Borsada şampiyon TrabzonBu sezon sportif anlamda kara günler geçiren bordo-mavililerin Borsa İstanbul’da yüzü...
Twitter'da Takip Et!@SkorerCom
canlı skor
Tüm maçlar için tıklayın