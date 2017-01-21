Mısır, 89'da güldü!Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır...
Sergen Yalçın çıldırdı!Kayserispor'un sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında kaçırdığı...
Karşıyaka, TOFAŞ'ı devirdiSpor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda...
Gana tek golle turladıGabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Gana...
Rooney'den inanılmaz rekor!İngiltere Premier Lig'de Stoke City deplasmanında attığı son dakika golüyle...
Balotelli'den ırkçılık tepkisiNice'te forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, dün ligde konuk...
Tarihi stat meydan oluyor!Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Stadyumu, Atatürk Meydanı olarak içinde...
Hapoel bir puana razı oldu!İsrail Birinci Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva...
Olympiakos sonunda kazandıYunanistan Süper Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde Olympiakos, sahasında...
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