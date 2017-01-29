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Mersin İdmanyurdu 3'lük attı!TFF 1. Lig'in 19. haftasında...
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F.Bahçe tek sayıyla yıkıldı!Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında İstanbul Üniversitesi...
G.Saray, Balıkesir'de kazandıSpor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Best...
Karşıyaka'dan 109 sayı!Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Banvit'i...
Gana yarı finalde!Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gana...
Göztepe zirveye oturdu!TFF 1. Lig'de 19. haftada iki İzmir ekibinin mücadelesinde Göztepe, Altınordu'yu 1-0...
"Coşkulu bir gün yaşadık"Spor Toto Süper Lig'de yeni stadında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0...
FIFA şoku! Gökhan Gönül...Haftasonu F.Bahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş'ın sezon başında F.Bahçe'den transfer ettiği Gökhan Gönül...
M.United gol yağdırdı!İngiltere Federasyon Kupası dördüncü turunda Wigan Athletic'i 4-0 yenen...
Celtic rekor kırdı!İskoçya 1. Futbol Ligi'nde Hearts'ı 4-0 yenen lider Celtic, lig ve kupa maçlarında...
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  • Adanaspor-Kasımpaşa20:00
  • Beşiktaş-Konyaspor20:00
  • Şanlıurfaspor-Eskişehirspor18:30
  • Las Palmas-Valencia CF22:45
  • Esbjerg fB-Vejle15:00
  • Kalmar FF-Odd Grenland20:00
  • Setubal-Benfica23:00
  • Hannover 96-Kaiserslautern22:15
  • Blooming-Sport Boys Warnes02:30
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