F.Bahçe'de tehlike çanları!Teknik Direktör Advocaat, orta saha ve savunma kurgusunu mecbur kalmadıkça...
Arda Turan'ın yeni mesleği!Barcelona formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'de ilk kez...
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