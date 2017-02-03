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Sözleşme imzalamadımDevre arası transfer döneminin son gününde Trabzonspor’a gitmesi beklenirken İtalya’da...
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Hedefimiz ligde şampiyonlukTHY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Panathinaikos Superfoods'a 84-79 mağlup...
Osmanlıspor UEFA'ya bildirdi!Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı...
Derbi öncesi 2 eksik!Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe...
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Zozulya: "Nazi değilim"İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarların, "Nazi" ideoloji...
Hernandez serbest bırakıldıİspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve kız...
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  • Chelsea FC-Arsenal FC15:30
  • Crystal Palace-Sunderland18:00
  • Everton-Bournemouth18:00
  • Hull-Liverpool18:00
  • Southampton-West Ham18:00
  • Watford-Burnley18:00
  • W.B.A-Stoke City18:00
  • Tottenham-Middlesbrough20:30
  • Tuzlaspor-Sivasspor14:00
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