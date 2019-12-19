Thompson Fenerbahçe’de

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe kadın voleybol takımının, Amerika Birleşik Devletleri’nden önemli bir ismi kadrosuna kattığı iddia edildi. İtalya basınındaki haberlere göre sarı-lacivertliler, Cincinnati’nin 22 yaşındaki smaçörü Jordan Thompson ile anlaştı.

1.95’lik ABD’li dev smaçör

ABD Milli Takımı forması da giyen, ülke voleybolunun son dönemdeki en önemli yükselen isimlerinden olan gösterilen Thompson, 1.95’lik uzun boyu ile rakip takımlara büyük sıkıntı yaşatıyor. Sert smaçları, bloklardaki etkisi kadar manşet almada da etkili olan komple bir voleybolcu şeklinde nitelendiriliyor.

‘Amerika’nın yeni silahı’

Amerikan NBC kanalında geçtiğimiz hafta hakkında bir haber yayınlanan Jordan Thompson için ‘Amerikan voleybolunun yeni silahı’ ifadesi kullanıldı. Minnesotalı olan Thompson’ın küçükken basketbol da oynadığı, sonrasında voleybola yöneldiği belirtildi. Fenerbahçe’nin sıradaki hedefinin Caserta takımından Rhamat Alhassan olabileceği belirtildi.