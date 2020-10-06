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HaberlerMagazin Haberleri 130 bin maske bağışladı
06.10.2020 - 07:00 |

130 bin maske bağışladı

İş insanı Uğur Akkuş, Darüşşafaka ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 130 bin maske bağışladı.

130 bin maske bağışladı
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Uğur Akkuş, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını ziyaret etti. Darüşşafaka ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 130 bin maske bağışı yapan iş insanı, “En sağlıklı ve kaliteli ürünü ortaya koymak için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Eşine destek oldu

Akkuş, tüm dünyanın zor günler geçirdiği bugünlerde üzerine düşen görev ve sorumluluklarının olduğunu sözlerine ekledi. İş insanı sosyal sorumluluk projelerine elinden geldiğince devam edeceğini belirtti.

130 bin maske bağışladı

Öte yandan Ebru Şallı da eşinin firması için maske tasarladı. Tasarımlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Şallı, eşi Uğur Akkuş'a destek oluyor

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