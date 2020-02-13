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HaberlerMagazin Haberleri 14 Şubat hazırlığı
13.02.2020 - 07:00 |

14 Şubat hazırlığı

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladıkları özel repertuvarla, Antalya Robinson Clup Nobilis Otel’de sahne alacak.

14 Şubat hazırlığı

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladıkları özel repertuvarla, Antalya Robinson Clup Nobilis Otel’de sahne alacak. Grup, efsane futbolcu Beckenbauer ve Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp gibi özel özel misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

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