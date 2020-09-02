02.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘15 kilo verdim’
Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı.
Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim bir o kadar daha vermek. İki aydır diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha tanıdım” şeklinde konuştu.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.