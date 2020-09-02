Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim bir o kadar daha vermek. İki aydır diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha tanıdım” şeklinde konuştu.