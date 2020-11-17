17.11.2020 - 07:00 |
17 bin 960 kişi izledi
Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı ve Metin Yıldız’ın başrolünü paylaştığı ‘İki Gözüm Ahmet’ filmi, ilk üç günde 17 bin 960 kişi tarafından izlendi.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.