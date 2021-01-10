2 MİLYON TL’LİK TEKLİF!

Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor. Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL’lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı. Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor. Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL’lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı.

Sözlü olarak anlaşan Erçel ve Signal, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL’ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, ‘satışları ve bilinirliği artırdığı’ gerekçesiyle, Erçel’le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.