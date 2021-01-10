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10.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

2 MİLYON TL’LİK TEKLİF!

Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, bir sağlık ve kişisel bakım firmasından 2 milyon TL’lik reklam teklifi aldı

2 MİLYON TL’LİK TEKLİF!
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Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor. Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL’lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı. Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor. Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL’lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı. 

Sözlü olarak anlaşan Erçel ve Signal, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL’ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, ‘satışları ve bilinirliği artırdığı’ gerekçesiyle, Erçel’le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi. 

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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