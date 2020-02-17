Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Diva, son bir ay içinde toplamda üç kez aynı kıyafeti giydi. Ersoy şarkılarını seslendirirken bir hayranı, “Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum” deyince, Diva da yanına çağırdı. Espriler yapan şarkıcı, “Yakışıklı da çocukmuş, öp bari” dedikten sonra, “2020’ye yalnız girdim. 14 Şubat’ı da yastığa ve yorgana sarılarak geçirdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki; gerçek sevgiyi sizlerde buluyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu. Yaklaşık üç saat performans sergileyen Ersoy, konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. l EMRAH AKÇAAYBülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Diva, son bir ay içinde toplamda üç kez aynı kıyafeti giydi. Ersoy şarkılarını seslendirirken bir hayranı, “Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum” deyince, Diva da yanına çağırdı. Espriler yapan şarkıcı, “Yakışıklı da çocukmuş, öp bari” dedikten sonra, “2020’ye yalnız girdim. 14 Şubat’ı da yastığa ve yorgana sarılarak geçirdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki; gerçek sevgiyi sizlerde buluyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu. Yaklaşık üç saat performans sergileyen Ersoy, konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.