2021 Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel biyografisi

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni sezonu ve yarışmacıları ile yeniden başlıyor. TV8'de seyirci karşısına çıkacak Survivor 2021 kadrosunda Ayşe Yüksel de bulunuyor. Spordaki başarısıyla bilinen Yüksel, ekrana damga vuracak. İşte, Ayşe Yüksel biyografisi...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde 2. sınıf öğrencisidir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı ve aynı zaman da 7. sınıfta haltere başladı. Genç kategorisinde Türkiye’de 3. olan Ayşe Yüksel, halteri bırakarak voleybola başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam etti. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başlayarak 4 yıldır bu görevine devam ediyor. Lisede de basketbol okul takımında yer aldı. 3 yıl. üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördü. Şu an tenis hocalığı yapıyor ve bir yandan da eğitimini sürdürüyor.