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HaberlerMagazin Haberleri 40’ıncı okul Denizli’de
18.10.2020 - 07:00 |

40’ıncı okul Denizli’de

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin 40’ıncı anaokulu, Denizli’nin Çivril ilçesinde açılacak.

40’ıncı okul Denizli’de
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Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin 40’ıncı anaokulu, Denizli’nin Çivril ilçesinde açılacak. 28 Ekim’de faaliyete geçecek okul, töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak. Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye Zehra-Mehmet Bulut Anaokulu’nun yapımını hayırsever bir aile üstlendi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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