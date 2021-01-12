A Spor canlı yayın akışı | A Spor 12 Ocak bugün neler var?
A Spor kanal yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün oynanacak maçlar ile başladı. 15:45'de başlayan Bursaspor-Antalyaspor maçının ardından 18:45'de Sivasspor-Adana Demirspor maçları ekrana gelecek. İşte A Spor 12 Ocak canlı kanal yayın akışı...
A Spor yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün oynanacak olan 3 maçla başlayacak. Günün ilk maçında Bursaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu maçın sona ermesinin ardından Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ATV ekranından naklen yayınlanacak
A SPOR 12 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu / Canlı
10:00 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Ajansı / Canlı
13:00 Spor Gündemi Transfer /Canlı
15:00 Kupa Günlüğü /Canlı
15:45 Bursaspor-Antalyaspor /Canlı
17:30 Kupa Günlüğü /Canlı
18:45 Sivasspor-Adana Demirspor /Canlı
20:30 Maça Doğru
20:45 Maç Özetleri
22:300 Türkiye Kupası /Canlı