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12.01.2021 - 17:18 |

A Spor canlı yayın akışı | A Spor 12 Ocak bugün neler var?

A Spor kanal yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün oynanacak maçlar ile başladı. 15:45'de başlayan Bursaspor-Antalyaspor maçının ardından 18:45'de Sivasspor-Adana Demirspor maçları ekrana gelecek. İşte A Spor 12 Ocak canlı kanal yayın akışı...

A Spor canlı yayın akışı | A Spor 12 Ocak bugün neler var?
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A Spor yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün oynanacak olan 3 maçla başlayacak. Günün ilk maçında Bursaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu maçın sona ermesinin ardından Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ATV ekranından naklen yayınlanacak

A SPOR 12 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu / Canlı

10:00 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Ajansı / Canlı

13:00 Spor Gündemi Transfer /Canlı

15:00 Kupa Günlüğü /Canlı

15:45 Bursaspor-Antalyaspor /Canlı

17:30 Kupa Günlüğü /Canlı

18:45 Sivasspor-Adana Demirspor /Canlı

20:30 Maça Doğru

20:45 Maç Özetleri

22:300 Türkiye Kupası /Canlı

 

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