Aamir Khan kimdir, nereli? Aamir Khan filmleri nelerdir?

Dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan Aamir Khan hakkında meraklı arayış başladı. Dünyaca ünlü yıldız başlattığı yardım kampanyası ile gündeme geldi. Aamir Khan, ihtiyacı olan kişilere 1 kg un dağıtacağını duyurdu. Ardından yardım kampanyasına başvuru bekleyen Aamir Khan, az başvuru sayısı ile şaşırdı. Gerçekten ihtiyacı olanların başvurmasını isteyen Aamir Khan'ın farklı planı vardı.

1 KİLO UN İÇİNDE 15 BİN RUPİ

Aamir Khan kişi başı 1 kg un dağıttı. Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan unu almaya gelmediği öğrenildi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan (d. 14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra), Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır.

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır.[4][5] Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.

Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

AAMİR KHAN FİLMLERİ



1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan

1974 - Madhosh - Karakter:

1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj

1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein

1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma

1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma

1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma

1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva

1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja

1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny

1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj

1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley

1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh

1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry

1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu

1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma

1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra

1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar

1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan

1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee

1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna

1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar

1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani

1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja

1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz

1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe

1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh

1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod

2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare

2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra

2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan

2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey

2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad

2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri

2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh

2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania / Sachin

2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad

2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)

2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun

2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu

2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)

2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat

2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir / Samar

2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK

2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)

2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat

2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar

2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)