Aamir Khan Niğde'de

Bollywood sinemasının önemli isimlerinden Aamir Khan, ‘Forrest Gump’ filminin uyarlaması olarak çektiği ‘Laal Singh Chaddha’nın çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için Niğde’ye gitti. Kentte çekim yapılacak yerleri inceleyen aktör, otele döndüğü sırada kendisini bekleyen çok sayıda Niğdeli’yi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Khan, bol bol selfie çekti. Aktör, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’le de görüşme yaptı. Şimşek, “Gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Niğde, Aladağlar, Demirkazık bölgesi, film çekimi açısından da marka haline gelecek. Set ekim ayında başlayacak” dedi.