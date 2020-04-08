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08.04.2020 - 10:21 |

ABD'li sanatçı John Prine corona virüse yenildi

Corona virüs sanat dünyasından bir can daha aldı... İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine yaşamını yitirdi.

ABD'li sanatçı John Prine corona virüse yenildi

John Prine, corona virüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. ABD’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Prine’ın ölüm haberini, eşi Fiona Prine doğruladı.

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.

Sanat dünyasından; oyuncu ve komedyen Eddie Large, aksan koçu Andrew Jack, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki rolüyle tanınan Turhan Kaya, müzisyen Dibango ve Tony ödüllerini 4 kez kazanan Terrence McNally de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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