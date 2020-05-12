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HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor
12.05.2020 - 15:57 |

Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin, 14 Mayıs'ta THY'ye ait uçakla İstanbul'a döneceği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün karantinada kalacağı iddia edilmişti. Ünlü yapımcıdan bu habere yönelik açıklama geldi.

Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor
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"Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağının, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacağı" yönünde haberler çıkmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiyeye dönüyor

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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