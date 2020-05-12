Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor

"Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağının, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacağı" yönünde haberler çıkmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı" ifadelerini kullandı.