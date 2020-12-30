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30.12.2020 - 15:22 |

Acun Ilıcalı, 'Exxen'in aylık ücretini açıkladı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ocak ayında izleyicisiyle buluşturacağı 'Exxen' platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, 'Exxen'in aylık ücretini açıkladı
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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 'Exxen' adını verdiği bir dijital platform kurdu. Başarılı yapımcının ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan yeni projesinde birçok dizi ve yarışma olacak.

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Acun Ilıcalı, uzun süredir üzerinde çalıştığı platformun yayın ücretini de açıkladı. 'Exxen' içerikleri için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, platformun aylık ücretinin 9.90 TL olacağını, ilk 7 gün ise ücretsiz izleneceğini belirtti.

Acun Ilıcalı, Exxenin aylık ücretini açıkladı

1 Ocak’ta yayına başlayacak 'Exxen'de yer alacak içeriklerin bazıları şöyle:
- Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolde yer alacağı müzikal dizi,
- Ali Atay’ın proje tasarımını, Onur Ünlü’nün ise yönetmenliğini üstlendiği 'Şeref Bey' adlı dizi,
- Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı 'Vahşi Şeyler' adlı 8 bölümlük mini dizi,
- Ayla, Müslüm, Naim gibi yapımlar ile dikkat çeken Mustafa Uslu'dan 'Hükümsüz" adlı dizi,
- İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazıp başrolde yer aldığı 'İlginç Bazı Olaylar' adlı yapım.

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Cadde Yazarları

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