'Exxen' yapımlarını afişle duyurdu!
'Exxen' platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. 'Şeref Bey' ve 'Gibi' dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand-up programları, afişleriyle duyuruldu.
Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
TOLGSHOW
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!
GİBİ
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de.