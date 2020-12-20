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HaberlerMagazin Haberleri 'Exxen' yapımlarını afişle duyurdu!
20.12.2020 - 17:42 |

'Exxen' yapımlarını afişle duyurdu!

'Exxen' platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. 'Şeref Bey' ve 'Gibi' dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand-up programları, afişleriyle duyuruldu.

'Exxen' yapımlarını afişle duyurdu!
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Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

Exxen yapımlarını afişle duyurdu

KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.

Exxen yapımlarını afişle duyurdu

TOLGSHOW
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!

Exxen yapımlarını afişle duyurdu

GİBİ
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de.

Exxen yapımlarını afişle duyurdu

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