Acun Ilıcalı'dan o iddiaya cevap: Vicdansızlar, vatan hainleri...

Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Ünlü televizyoncu, Cüneyt Özdemir'in "Sosyal medyada 1-2 gündür fırtınalar kopuyor! 'Acun, O Ses Türkiye yarışmasında Kütçe şarkı söylenmesini istemiyor'. 'Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçe'yi yasakladı' şeklinde iddialar. Senin Kürtçe ile bir derdin var mı?" sorusuna net bir yanıt verdi.

"HALKLA ARAMA KİMSE GİREMEDİ"

Acun Medya'nın patronu, "Çok enteresan şeyler oluyor bu ülkede, ben tabii ki bunlara alışık bir insanım. Kariyer basamaklarında çok saldırıya uğradığım olmuştur. Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Hayatım boyunca din, dil ve ırk ayrımım hiçbir zaman olmadı. Çalıştırdığım insanda olmadı, dost olduğum insanda olmadı. Bununla ilgili bir tane bile örnek veremezler" dedi.

"BU BİR PROVOKASYON"

Başarılı yapımcı, "O Ses Türkiye'de 3 ay önce bir yarışmacı 'Kürtçe şarkı söyleyebilir miyim?' dedi, ben de 'söyleyebilirsin' dedim. Öyle komik bir şey yaşıyoruz ki! Ersin'in annesiyle ne konuştum, ne görüştüm. Ersin'in annesiyle ne konuştuğundan haberim bile yok. Kadıncağıza en ufak bir şey söylemedik. Bence problemi olanlar var. Hayatımız boyunca bizi birbirimize düşürmek için art niyetliler provokasyon yapıyor. Bu da bir provokasyon. Ancak vicdansızların, vatan hainlerinin yapacağı provokasyonlar" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, "Herkesi kucaklayan biriyim. Hiçbir zaman kimseyle en ufak bir sorunum olmadı, olamaz da. Çalışanlarıma siyasi görüşlerini sormam. Bu tip hainler hayatımızda hep olacak, bu işleri zorlayacak, biz de gereken cevabı vereceğiz" dedi.