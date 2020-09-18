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18.09.2020 - 13:20 |

Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitime büyük destek

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayarı olmaması nedeniyle uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan çocuklar için bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitime büyük destek
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Acun Ilıcalı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı olmayan çocuklar için dev bir kampanyaya imza atıyor...

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Ünlü televizyoncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalıdan uzaktan eğitime büyük destek

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