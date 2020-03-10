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10.03.2020 - 07:00 |

Adana’yı keşfettiler

Pervin Ersoy’un, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin bu seferki durağı, Adana oldu.

Adana’yı keşfettiler

Pervin Ersoy’un, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin bu seferki durağı, Adana oldu. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen geziye; Vildan Atasever, Nilgün Belgün, Metin Özülkü, İpek Acar, Alper Kömürcü ve Selin Yeninci katıldı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfeden konuklar, yöresel yemeklere olan hayranlığını dile getirdi.

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