Adana’yı keşfettiler

Pervin Ersoy’un, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin bu seferki durağı, Adana oldu. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen geziye; Vildan Atasever, Nilgün Belgün, Metin Özülkü, İpek Acar, Alper Kömürcü ve Selin Yeninci katıldı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfeden konuklar, yöresel yemeklere olan hayranlığını dile getirdi.