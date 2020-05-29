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29.05.2020 - 17:46 |

Ahu Aysal: 95 bin dolarımı hala alamadım

Ahu Aysal, 2014 yılında Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yapmış, ancak yolculuk iptal olmuştu. 95 bin dolar ödeyen Uysal, "Paramı da hâlâ alamadım" dedi.

Ahu Aysal: 95 bin dolarımı hala alamadım
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Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Fransa Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yerçekimsiz ortamda uçmuştu. Ama daha sonra yolculuk iptal oldu.

"GEL DESELER, UZAYA GİDERİM "
Yaşadıklarını Posta'dan Halil Kalmuk'a anlatan Aysal, "Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki; bu hayalimden vazgeçmedim, umudum sürüyor. Şimdi ‘gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada, dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok” dedi.

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
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Cadde Yazarları

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