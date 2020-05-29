Ahu Aysal: 95 bin dolarımı hala alamadım

Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Fransa Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yerçekimsiz ortamda uçmuştu. Ama daha sonra yolculuk iptal oldu.

"GEL DESELER, UZAYA GİDERİM "

Yaşadıklarını Posta'dan Halil Kalmuk'a anlatan Aysal, "Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki; bu hayalimden vazgeçmedim, umudum sürüyor. Şimdi ‘gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada, dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok” dedi.