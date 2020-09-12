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HaberlerMagazin Haberleri Ahu Aysal: Giden mal için üzülmem
12.09.2020 - 12:54 |

Ahu Aysal: Giden mal için üzülmem

İcra yoluyla satılacak olan Hotel Les Ottomans’ın eski sahibi Ahu Aysal, Akmerkez’de görüntülendi.

Ahu Aysal: Giden mal için üzülmem
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Ahu Aysal, daha kendisine soru yöneltilmeden “Her şeye yeni baştan başlayacak kudretim var. Hiçbir şeyden korkmuyorum” dedi.

Aysal, “Her şeye baştan başlayacak kudretim var derken ne demek istediniz?” sorusuna, "Elimden her şeyimi alsalar, sağlığım hariç umurumda olmaz. Otelden çıktım diye arkadaşlarım ‘üzülüyor musun’ diye soruyor. Mal için üzülür müyüm, asla üzülmüyorum" yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
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