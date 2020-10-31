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Haberler Magazin Haberleri Ahu Yağtu: Beyefendi çok yakın arkadaşım
31.10.2020 - 09:42 |

Ahu Yağtu: Beyefendi çok yakın arkadaşım

Önceki akşam Bebek'te bulunan bir mekanda iki erkek arkadaşı ile birlikte sohbet eden oyuncu Ahu Yağtu, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Ahu Yağtu: Beyefendi çok yakın arkadaşım
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Ahu Yağtu, önceki akşam Bebek'te bulunan bir mekanda iki erkek arkadaşı ile sohbetteydi.

Flaşların patlamasıyla şoke olan Yağtu, utangaç tavırlar sergiledi. Burada yaklaşık iki saat oturan Ahu Yağtu, daha sonra arkadaşları ile başka bir mekana geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre; çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Beyefendi benim çok yakın arkadaşım. Lütfen yanlış yazmayın" diyerek, taksi ile mekandan ayrıldı.

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