Ahu Yağtu'nun keyifli günü

Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen anne-oğul, kısa bir alışveriş turunun ardından Cantinery’de beraber yemek yedi. Daha sonra kapalı alandaki oyun salonuna geçen Kemal, oyunlar oynadı.

Öte yandan fotoğraflarının çekildiği esnada Kemal, annesinin arkasına saklanarak utangaç tavırlar sergiledi.