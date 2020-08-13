Aile arasında tören

Mimar Hakan Kıran’ın kızı Dilara Kıran ile Matra Motor’un üçüncü jenerasyon yöneticisi iş insanı Sinan Sevim, Kemer Golf Country Club’da gerçekleştirilen şık bir davetle dünyaevine girdi. Pandemi sebebiyle “Sağlık olsun” diyerek aile arasında mütevazı bir törenle evlenen çift, katılamayanlar için Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Nikahın ardından düzenlenen kokteylde tebrikleri kabul eden ikili, konuklarla bol bol fotoğraf çektirerek

mutluluklarını paylaştı.