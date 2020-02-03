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03.02.2020 - 07:00 |

‘Aile Hükümeti’ geliyor

Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran’ın başrolünü paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nde Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı köy muhtarı seyirciyi güldürecek.

‘Aile Hükümeti’ geliyor

Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran’ın başrolünü paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nde Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı köy muhtarı seyirciyi güldürecek. Yapımını RNK Prodüksiyon’un, yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği projede, oyuncunun kendine has üslubuyla evliliklere engel olmaya çalışması izleyenleri kahkahaya boğacak.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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