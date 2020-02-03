03.02.2020 - 07:00 |
‘Aile Hükümeti’ geliyor
Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran’ın başrolünü paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nde Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı köy muhtarı seyirciyi güldürecek.
Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran’ın başrolünü paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nde Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı köy muhtarı seyirciyi güldürecek. Yapımını RNK Prodüksiyon’un, yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği projede, oyuncunun kendine has üslubuyla evliliklere engel olmaya çalışması izleyenleri kahkahaya boğacak.