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28.01.2021 - 07:00 |

Aile üyeleri bir araya geldi

İş insanı Cefi Kamhi’nin eşi Yasemin Kamhi, geçtiğimiz günlerde yaş gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı.

Aile üyeleri bir araya geldi
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İş insanı Cefi Kamhi’nin eşi Yasemin Kamhi, geçtiğimiz günlerde yaş gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı. Yasemin Hanım’ın kızı Melda Kosif, annesinin doğum günü için kayınvalide ve kayınpederinin de bir araya geldiği özel bir davet düzenledi. Kutlamada, Yasemin Kamhi’nin eşi Cefi Kamhi, Lara Kamhi, Sinan Kosif, Füsun-Süleyman Kosif ve torunları Melina ile Mayla Kosif de vardı. Yemek yiyen aile, daha sonra pasta kesip, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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