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12.06.2020 - 07:00 |

Ailece kutlama

İstanbul cemiyet hayatında çok özel bir yere sahip olup, nicedir dost davetlerinde görünmeyen Semra Tümay, önceki gün sosyal medya hesabından sevenlerinin karşısına oldukça mutlu çıktı.

Ailece kutlama
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İstanbul cemiyet hayatında çok özel bir yere sahip olup, nicedir dost davetlerinde görünmeyen Semra Tümay, önceki gün sosyal medya hesabından sevenlerinin karşısına oldukça mutlu çıktı. Eşi Gürbüz Tümay, kızı Zeynep Akçakayalıoğlu, oğlu Murat Tümay, onların eşleri ve torunlarının da katılımıyla muhteşem bir doğum günü kutlaması yaşandı. Tümay Ailesi’nin tüm bireylerinin bir araya geldiği Yeniköy’deki evde gerçekleşen kutlama geç saatlere kadar sürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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