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08.02.2020 - 07:00 |

Ailesi şans dilemiş

Willem Dafoe, oyuncu olmaya karar verdiğinde ailesinin kendisini hoş karşıladığını söyledi.

Ailesi şans dilemiş

‘The Lighthouse’daki rolüyle öne çıkan aktör, “Çok kardeşim var ve ben sonlardayım. Annemle-babam, abilerim ile ablalarıma karşı daha sertti ama sıra bana geldiğinde hayat onları yıpratmış ve artık yumuşamışlardı. Kararımı açıkladığımda, ‘Sana bol şans dileriz. Bir iş bulduğunda bize de haber ver’ demişlerdi” ifadesiyle güldürdü. Dafoe, “Oyuncu olmasaydım, çiftçi olurdum” diye de sözlerine ekledi.

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