MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ailesiyle tanıştırdı!
12.11.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Ailesiyle tanıştırdı!

Nesrin Cavadzade ve bir aydır birlikte olduğu Gökhan Alkan’ınilişkisi evliliğe gidiyor. Cavadzade, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

Ailesiyle tanıştırdı!
ABONE OL

Aynı dizideki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Tarabya Kıyı Balık çıkışında görüntülendi. Cavadzade, gecede sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Dört saat süren sohbet sonrası hesabı Alkan’ın ödediği görüldü. Cavadzade’nin babası, “Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?” sorusuna, “Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz” cevabını verdi.
Alkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Taşın kalbini de yosun sarıyor” açıklamasıyla ilgili, “Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz” dedi. Alkan, “Evliliğe giden bir ilişki mi?” sorusuna ise, “İnşallah” yanıtını verdi. Oyuncunun aracına bindiği sırada kadın hayranları, “Gökhan mı o? İnanamıyorum” diyerek, çığlık attı.

Şener Şen koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldıTürk sinemasının usta ismi Şener Şen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taner Çalık’tan yeni tekli

Taner Çalık’tan yeni tekli

Müzik tapınağı olacak

Müzik tapınağı olacak

Ailesiyle tanıştırdı!

Ailesiyle tanıştırdı!

Yine maskesiz

Yine maskesiz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet