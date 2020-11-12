Aynı dizideki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Tarabya Kıyı Balık çıkışında görüntülendi. Cavadzade, gecede sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Dört saat süren sohbet sonrası hesabı Alkan’ın ödediği görüldü. Cavadzade’nin babası, “Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?” sorusuna, “Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz” cevabını verdi.

Alkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Taşın kalbini de yosun sarıyor” açıklamasıyla ilgili, “Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz” dedi. Alkan, “Evliliğe giden bir ilişki mi?” sorusuna ise, “İnşallah” yanıtını verdi. Oyuncunun aracına bindiği sırada kadın hayranları, “Gökhan mı o? İnanamıyorum” diyerek, çığlık attı.