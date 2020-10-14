MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri
14.10.2020 - 14:02 |

Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de bu akşam İspanyol mutfağının en güzel yemekleri var. İspanya'nın en sevilen soslarından biri olan Aioli sos da bunların arasında. Peki Aioli sos nasıl yapılır? İşte Aioli sos tarifi ve malzemeleri...

Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri
ABONE OL

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Aioli sos yapılıyor. İşte leziz mi leziz bir Aioli sos yapılışı...

AILOI SOS NASIL YAPILIR? 

Diğer bir kaba yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını alın.

Çırpma teli ya da el blender yardımıyla çırpmaya başlayın.

Çırpma işlemini yaparken, zeytinyağlarını mümkünse damla damla yedirin.

Karışımda kesilmeler olduğunu farkettiğiniz anda zeytinyağı eklemeyi bırakın. Toparlanana kadar çırpın.

Kıvam aldığında çırpma işlemini bırakın.

İçerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin.

Bu şekilde bir miktar daha karıştırın.

Bu aşamada kıvamı katı olursa, sıcak suyu damla damla akıtarak inceltin.

Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ilave edin.

Bir kabın içine alın ve kapatarak dinlenmeye bırakın.

AILOI SOS MALZEMELERİ

2 diş sarımsak

1 adet büyük boy yumurta sarısı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

250 ml. sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Aioli Sos Tarifi Yapılışı:

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Uygun bir kabın içerisinde karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp, iyice ezin. Aromasını ortaya çıkarın.

Afiyet olsun…

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Babamın evine sığmadılar, yarısı da bende kalıyor'

'Babamın evine sığmadılar, yarısı da bende kalıyor'

Pelin Karahan alışveriş turunda

Pelin Karahan alışveriş turunda

Burcu Şendir'in siyah şıklığı

Burcu Şendir'in siyah şıklığı

Engin Akyürek’e UNICEF’li doğum günü sürprizi

Engin Akyürek’e UNICEF’li doğum günü sürprizi

Sıradaki Haber