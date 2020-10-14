Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Aioli sos yapılıyor. İşte leziz mi leziz bir Aioli sos yapılışı...

AILOI SOS NASIL YAPILIR?

Diğer bir kaba yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını alın.

Çırpma teli ya da el blender yardımıyla çırpmaya başlayın.

Çırpma işlemini yaparken, zeytinyağlarını mümkünse damla damla yedirin.

Karışımda kesilmeler olduğunu farkettiğiniz anda zeytinyağı eklemeyi bırakın. Toparlanana kadar çırpın.

Kıvam aldığında çırpma işlemini bırakın.

İçerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin.

Bu şekilde bir miktar daha karıştırın.

Bu aşamada kıvamı katı olursa, sıcak suyu damla damla akıtarak inceltin.

Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ilave edin.

Bir kabın içine alın ve kapatarak dinlenmeye bırakın.



AILOI SOS MALZEMELERİ

2 diş sarımsak

1 adet büyük boy yumurta sarısı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

250 ml. sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Aioli Sos Tarifi Yapılışı:

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Uygun bir kabın içerisinde karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp, iyice ezin. Aromasını ortaya çıkarın.

Afiyet olsun…