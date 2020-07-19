Akasya Asıltürkmen'den tatil pozu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Akasya Asıltürkmen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Renkli kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da göstermekten geri durmayan Asıltürkmen, paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla herkesi güldürdü.

Güzel oyuncu, pareolu pozuna, "Karpuz aman Akasya denize düştü! Oyuncuyum ama poz vermek deyince hep bir doğal olma çabası var bende. Tabii ki bir yanım bukalemun. Hemen uyum sağlıyorum yönlendirilince. Banu Alkan ayağımı çok şey etmeyin. Her beğeni yaşın kırkı geçti ama hiç fena değilsin!" dedi.