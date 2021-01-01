Akıncı dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler, nerede çekiliyor?
Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran dizinin konusu da oldukça ilgi çekici.
Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: BÖYLE BİR DİZİ HAYALİMDİ
"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Akıncı dizisinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, uzun zamandır süper kahraman işlerinde izlediğimiz gibi bir yapımın hayalini kurduğunu ve hem kendisinin hem de bütün set ekibinin titizlikle çalıştığını ifade etti.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Henüz ilk bölümü yayınlanmadan ses getirmeye başlayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Akıncı dizisi; köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.
Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren her cuma saat 20:00’de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.
AKINCI’NIN OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün