Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Akıncı filmi kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Akıncı dizisi bu akşam 1. bölüm tekrarı ile yeniden ekrana geliyor. ATV ekranında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devame diyor. Fatih, yakışıklı ve aynı zamanda başarılı bir Tarih Öğretmenidir. Fatih, Üniversite'den mezun olduğunda babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan karşısına çıkmış ve ailesi hakkında gizli gerçekleri ona açıklamıştır. Orhan'ın açıklamalarının ardından Fatih'in hayatı tamamen değişir. Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. İşte Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

AKINCI DİZİSİ KONUSU

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Ercü Turan

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan

AKINCI - ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Trabzonludur. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında Derin Sular adlı dizide görülmüştür.

2013 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrolleri Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış, daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva'da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

2015'te, Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18. bölümde final yapmıştır.