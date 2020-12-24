Akıncı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Akıncı ne zaman başlıyor, tarih belli oldu

ATV ekranında yayınlanmaya başlayacak olan Akıncı dizisi yayınlanan fragmanları ile merak uyandırdı. Veli Çelik'in yönetmen koltuğunda olduğu Akıncı dizisinin yapımcılığı Mehmet Yiğit Alp NTC Medya üsteliniyor. Akın dizisi 1 Ocak 2021'de Cuma akşamları ATV ekranında olacak.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Aksiyon sahneleri ve hayatın içinden birçok konunun da işleneceği Akıncı dizisi Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI

Başrolde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Ayrıca Yıldıray Şahinler, Sermet Yeşil, Tolga Tekin, Didem İnselel, Erken Bektaş, Serhan Onat, Ayça Erturan, Atakan Hoşgören, Berrin Arısoy, Müge Boz, Berrak Kuş, Ercü Turan,Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu kadroda yer alan isimler arasında.