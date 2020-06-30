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30.06.2020 - 07:00 |

Alaçatı’da bir yaş daha

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alan ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Beste Yurttaş, eşi ve çocuklarıyla yaz tatilini Alaçatı’daki evinde geçiriyor.

Alaçatı’da bir yaş daha
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Cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alan ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Beste Yurttaş, eşi ve çocuklarıyla yaz tatilini Alaçatı’daki evinde geçiriyor. Beste Hanım, önceki akşam ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı.

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