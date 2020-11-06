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06.11.2020 - 01:58 |

Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 1. bölüm izle

Alev Alev dizisinin ilk bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin 1. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte dizi hakkındaki bilgiler...

Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 1. bölüm izle
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Alev Alev dizisi ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Alev Alev 1. bölümünde Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

2. BÖLÜM FRAGMANI

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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