Alev Aydın kimdir, nereli? Halsey'in sevgilisi Alev Aydın kaç yaşında?

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın bir süredir birliktelik yaşıyor. Aydın'ın Türk olduğu da bilinen başka bir detay ancak şarkıcının sevgilisi Alev Aydın'ın Amerika'da yaşadığı iddia ediliyor. Halsey'in sevgilisi Alev Aydın aslen nereli?

ALEV AYDIN KİMDİR?

Aydın'ın Türk vatandaşı olduğu biliniyor. Ünlü şarkıcı Halsey'in Türkiye gezisinde paylaştığı fotoğraflarla aşkını ilan ettiği Alev Aydın, Türkiye'de yaşamıyor. Hayatını Amerika'da sürdürüyor. Birçok senaryonun yazarlığını üstlenen bir senaristtir. Öte yandan, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapıyor.

IMDb profili de olan senarist, şarkı sözü yazarı, aktör, senarist, yapımcı ve yönetmendir. Eğlence kariyerine 2006 yılında Los Angeles'ta kısa web içeriği yazıp üreterek başladı. Aynı zamanda kendi prodüksiyon şirketini de kurdu.

Şarkıcı Halsey ile Alev Aydın'ın bir bebek beklediği öğrenildi.