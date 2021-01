Halsey hamile mi? Halsey kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Halsey ismini, doğup büyüdüğü yerin ve isminin anagramından almıştır. Sahne adı ile bilinen ünlü sanatçı hamilelik fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştır. Müzik dünyasındaki kariyerine ise Youtube üzerinden yayımladığı şarkılarla girmiş oldu. İştei Halsey'in biyografisi...

HALSEY HAMİLE Mİ?

Şarkıcı Halsey, Türkiye'de de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor. Sanatçı 27 Ocak günü sosyal medya hesabı Instagram'dan hamilelik fotoğraflarını yayımladı. Bebeğin Türk olduğu bilinen sevgilisi Alev Aydın'dan olduğu düşünülüyor. Öte yandan aynı zamanda Alev Aydın da sosyal medyadan kız arkadaşının hamile fotoğraflarını kalp emojileriyle paylaştı.

Şarkıcının sevgilisi Alev Aydın'ı paylaşımı:

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane,29 Eylül 1994 New Jersey'de dünyaya geldi. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında ekonomik sıkıntılardan kurtuluşu müzikle oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Ardından "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı. 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı.

Sanatçının Alev Aydın ile birlikte olduğu biliniyor.