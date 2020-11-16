Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Alevlere Karşı filmi hangi yıl çekildi?
Alevlere Karşı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve Dram türünde çekilen Alevlere Karşı filminde Çin'deki bir petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından ülke büyük bir zarar görmüştür. Asıl büyük tehlike ise yangının sülfür dolu kazanlara ulaşması halinde ortaya çıkacaktır. İşte Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan filmde Çin'de petrol hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sonrasında ülke büyük zarar görürken asıl tehlike sülfür dolu kazanlara yangının ulaşması halinde yaşanacaktır. İşte Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
ALEVLERE KARŞI FİLMİ KONUSU
Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.
ALEVLERE KARŞI OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Tony Chan
Türü : Aksiyon, Dram
Oyuncular : Xiaoming Huang, Jiang Du, Zhuo Tan